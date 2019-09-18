أسباب مشكلة ثبات الوزن والطرق المثالية لحلها

أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثيرون سواء من النساء أو الرجال من مشكلة ثبات الوزن رغم إتباع حميات غذائية ، وهو ما يؤدي للإحباط ومعاودة النهم في الطعام مرة أخرى .

ووفقاً لموقع ” healthline ” الطبى فإن هناك عادات تسبب ثبات الوزن ،وهي كالتالي :

1- قلة تناول الماء ، فيجب تناول ما لا يقل عن 2 لتر ماء يومياً للتخلص من الدهون .

2- عدم تناول الخضراوات ، فعليكي تناول السلطة الخضراء وغيرها من الخضراوات المطهية بدون دهون أو غير المطهية لإمداد الجسم بالفيتامينات الهامة وسهولة التمثيل الغذائي .

3- إهمال تناول الإفطار ، إذ يزيد من تخزين الدهون والنهم في الوجبة التالية .

4- الإعتماد على تناول الوجبات قليلة السعرات أو ما يعرف بالرجيم الكيميائي ، وهو ما يجعل الجسم يزيد بعد فترة وجيزة من تركه .

5- البعد عن الفاكهة ، فيعتقد البعض بالخطأ أنه يجب أنن يبعد عن السكريات ، بينما يجب أن يتناول ثمرات الفاكهة لإمداد الجسم بالسكر الطبيعي الذي يحتاجه .