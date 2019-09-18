بالصور.. اختبار سيارة تويوتا جديدة قادرة على السير بدون كهرباء أو وقود

طوكيو (صدى):

في ثورة هائلة في عالم السيارات ،كشفت شركة تويوتا عن إختبارها لسيارة جديدة للكشف عن مدى قدرتها على السير للأبد بدون شحن كهربائي أو وقود

وقالت تويوتا أن السيارة الخارقة بالتعاون مع شركة شارب المصنعة للألواح الشمسية وتعتمد على الطاقة الشمسية .

والسيارة الجديدة من نوع بريوس الهجينة ،وتستطيع السير بالفعل لمدة 4 أيام كل أسبوع بمسافة 50 كم بدون شحن كهربائي أو وقود ، حيث تأتي بخيار وضع ألواح شمسية قادرة على شحن البطارية أثناء الركن .

ورغم أن تشغيل السيارات بالطاقة الشمسية بشكل كامل لا زال يواجه صعوبات ، إلا أن تويوتا أكد أنها مستعدة لبذل كافة الجهود لتحقيقه .