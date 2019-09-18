عبادي الجوهر وحسين الجسمي في حفل غنائي ضخم بالرياض الأسبوع المقبل

الرياض(صدى):

يقيم مركز الملك فهد الثقافي بالرياض حفل غنائي ضخم بمشاركة الفنانين عبادي الجوهر ، وحسين الجسمي ، يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري ، وذلك ضمن فاعليات “حفلات اليوم الوطني ” .

ومن المتوقع حضور جماهيري طاغي خلال الحفل الذي يضم المطرب حسين الجسمي ، والمطرب السعودي ذو الشعبية الجارفة في الوطن العربي والذي بدأ التلحين منذ عام 1970 م .

وينتظر جمهور العبادي أغانيه الشهيرة مثل : ياشوق ، في بعدك ، لا سفر ، خلاص ارجع ، تبي تعرف في قلبي وش مكانك ، وغيرها من الأغاني .

كما يقدم المطرب حسين الجسمي باقة متنوعة من أغانيه الطربية الراقية ، ويشارك الحفل فرقة شعبية .