طرق بسيطة للتخلص من ثقل عجلة القيادة في السيارة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبير سيارات عن الأسباب التي تؤدي إلى ثقل عجلة القيادة في السيارة ومن أبرزها نقص مستوى زيت الباور عن الحد المسموح، مشددا على ضرورة فحص مستوى زيت المحرك في السيارة بين الحين والآخر وذلك من خلال فحص كافة الأنابيب والوصلات في السيارة، بالإضافة إلى التأكد من مكان التسريب.

وأرجع الخبير السبب إلى وجود تلف في علبة الدركسون في السيارة أو تلف أويل سيل الموجود في علبة الدركسون أو أويل سيل المخصص لعمود طلمبة الدركسون في السيارة .

وحث الخبير على بعض الأمور التي يجب اتباعها للحفاظ على نظام التوجية بشكل كامل في السيارات ومنها الحرص على مراقبة مستوى الزيت ونظافته في السيارة والتأكد من صفاء لونه وخلوه من الشوائب بين الحين والآخر.

ودعا لعدم السماح بترك منسوب هذا الزيت منخفض في الخزان المخصص له في السيارة وعن الهدف من القيام بهذا الأمر، هو أنه عندما ينقص الزيت الخاص بالباور في السيارة، وتسير به السيارة على هذا الوضع تقوم الطلمبة بسحب الهواء مع الزيت مما يؤدي إلى توليد صوت عند دوران الطلمبة، وينتج عنه الإحساس بثقل في نظام التوجيه.