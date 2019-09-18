الشرطة الأمريكية تجرب « الرجل العنكبوت » لشل حركة المشتبه بهم

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن إدارات الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة بتجربة جهاز يطلق رباطا يشبه “الرجل العنكبوت” على المشتبه بهم لشل حركتهم.

يأتي ذلك بعد وفاة 49 شخصا العام الماضي، نتيجة استخدام المسدسات الصاعقة ضدهم؛ حيث يطلق الجهاز، المسمى “بولاراب”، رباطا طوله 2.4 متر مثبت بطرفه كرة ليلتف حول ساقي المشتبه به ومن ثم منعه من الهرب.

وتعد مسافة عمل الجهاز تتراوح بين 3 أمتار إلى 7.6 متر؛ فيما أوضح توم سميث رئيس شركة (راب إندستريز) مصنعة الجهاز: ” سواء أكانت الوسيلة مسدسا صاعقا أو رذاذ الفلفل أو الهراوة ..فإن ثمة فجوة أوجدتها المحاكم بطلب استخدام مستوى أعلى من القوة في الوقت المناسب “.