وزير المالية: نعمل على تهيئة مناخ وفرص أفضل للاستثمار

عادل الحربي(صدى):

قال وزير المالية محمد الجدعان؛ إن المملكة ملتزمة بتحقيق أهداف رؤية 2030، وأن برنامج القطاع المالي يمثل أحد البرامج المهمة لرؤية 2030.

ولفت الجدعان خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر يوروموني 2019: ” يأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد مرور ثلاث سنوات من التقدم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة التي تشهدها بلادنا تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين، وبمتابعة وإشراف من سمو ولي العهد “.

وأوضح الجدعان: تعمل حكومة المملكة في مختلف المجالات لتهيئة مناخ وفرص أفضل للاستثمار، كما تعمل على إجراء إصلاحات هيكلية تعزز رفع معدلات الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام ومعدلات التشغيل.

وكان وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، افتتح فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2019، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، تحت شعار (تنمية المنظومة المالية الجديدة) في فندق فور سيزونز بمدينة الرياض.