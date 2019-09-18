‏أمير مكة يعلن فوز عبدالله الربيعة بجائزة الاعتدال

نايف السالم(صدى):

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير ‎خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، عن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة.

وأوضح أمير مكة، أن الفائز هو الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار في الديوان الملكي والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشهد الأمير خالد الفيصل، حفل إعلان الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة، وذلك حضور عدد من أصحاب السمو الأمراء

والمعالي والفضيلة؛ فضلًا عن توقيع مذكرة تعاون بين معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.