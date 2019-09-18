فيديو لرونالدو: أنا رقم واحد في التاريخ والأرقام القياسية تتبعني

طلال الغامدي(صدى):

اعترف نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو برغبته فيي التفوق على ميسي في حصد الكرات الذهبية وإثبات أنه أفضل لاعب في كل العصور .

وكال رونالدو المديح لنفسه مع الإصرار على مزيد من التفوق ، قائلاً : أحب أن أحصل على مزيد من الكرات الذهبية، وأعتقد أنني أستحق ذلك“.

وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي المعروف”بيرس مورجان ” : بالنسبة لي، أنا الرقم واحد في التاريخ، ولكن بالنسبة لبعض المشجعين، إذا كان الرقم واحد لاعبا آخر وأنا الثاني، فهذا لا يهم، أعرف أنني في تاريخ كرة القدم أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق .

وتابع : أنا لا أتتبع الأرقام القياسية، الأرقام القياسية هي من تتبعني، أنا مدمن للنجاح، ولا أعتقد أن هذا شيء سيئ، هذا أمر جيد يحفزني، إذا لم تكن متحمسًا لذاتك من الأفضل أن تتوقف

وحول علاقته بميسي قال : هو رجل ولاعب رائع، إنه تاريخ في كرة القدم، ولكني أعتقد أنه يجب أن يكون لدي ست أو سبع أو ثماني كرات ذهبية لأتجاوزه .

وتابع : لسنا صديقين، لكننا تشاركنا هذه المرحلة لمدة 15 عامًا وقد دفعني للتفوق ودفعته أيضاً

وكشف أنه كان على بعد خطوة من الإنضمام إلى آرسنال مقدراً مجهودهم لضمه ، بينما داعبه مورغان داعياً إياه لإرتداء قميص آرسنال ، ليؤكد له رونالدو أن هذا ما كان يجب أن يحدث ذلك من سنوات .

وتطرق النجم الدولي إلى الصعوبات التي تواجهه في الأماكن العامة ، مؤكداً أن الشهرة سببت له مشاكل على مستوى حياته الشخصية وأنه يرغب في العودة حر مرة أخرى .