متقاعدو أرامكو المواطنون والأجانب يبهرون العالم بالتقدم للخدمة تطوعيا عقب الهجمات

عادل الحربي(صدى):

كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن تقدم المئات من متقاعدي آرامكو المواطنين منهم والأجانب للعمل تطوعياً عقب الهجمات الإرهابية الجبانة على منشآت آرامكو في بقيق وخريص .

وقال وزير الطاقة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء أن المئات منهم تواصل مع مكاتب آرامكو وعرض خدماته بلا مقابل .

وأعرب وزير الطاقة عن فخره بالموقف النبيل للعاملين في آرامكو ووفائهم لمنشآت المملكة حتى الأجانب منهم بعد خروجهم من الخدمة .

كما أكد أن تعاون المقيمين والمواطنين في آداء مختلف المهام وموقفهم الوطني هو الأمان الحقيقي للوطن في مواجهة أي أزمة .