متقاعدو أرامكو المواطنون والأجانب يبهرون العالم بالتقدم للخدمة تطوعيا عقب الهجمات
كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن تقدم المئات من متقاعدي آرامكو المواطنين منهم والأجانب للعمل تطوعياً عقب الهجمات الإرهابية الجبانة على منشآت آرامكو في بقيق وخريص .
وقال وزير الطاقة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء أن المئات منهم تواصل مع مكاتب آرامكو وعرض خدماته بلا مقابل .
وأعرب وزير الطاقة عن فخره بالموقف النبيل للعاملين في آرامكو ووفائهم لمنشآت المملكة حتى الأجانب منهم بعد خروجهم من الخدمة .
كما أكد أن تعاون المقيمين والمواطنين في آداء مختلف المهام وموقفهم الوطني هو الأمان الحقيقي للوطن في مواجهة أي أزمة .
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