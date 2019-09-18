حساب المواطن يكشف طريقة الاستحقاق ومبلغ الدعم 

حمود العنزي(صدى):

أجاب حساب المواطن على استفسار بشأن طريقة معرفة ” هل المواطن مستحق للدعم أم لا ” ، كما رد على استفسار آخر بشأن معرفة قيمة مبلغ الدعم.

وأوضح حساب المواطن: أنه في حال انطبقت على المواطن شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم له، أما لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج فيمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وتتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، ونصح البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم.