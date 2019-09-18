رئيس الأهلي يعلق على اتهامات منصور بن مشعل

نواف السالم(صدى):

علّق أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي، على التصريحات الأخيرة للمشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، منصور بن مشعل؛ مؤكدًا أنه تم التعاقد مع عدة شركات والإجمالي لهذه العقود يصل إلى 140 مليون.

وأوضح ” الصائغ ” أن الدخل السنوي يصل إلى 25 أو 26 مليون ريال وأنه لديه المستندات التي تثبت صحة كلامه؛ مضيفًا: ” أحترم صاحب السمو الأمير منصور وألتمس له العذر وقد يكون ما ذكره نتيجة الانفعال بسبب الخسارة في مباراة الوحدة، ويظل هو الأب الروحي لجميع الأهلاويين وأنا أعامله مثل والدي ” .

واستطرد: ” لو أنا ما دفعت العضوية ما كان شوفتني رئيس مجلس إدارة لأن في نظام الهيئة العامة للرياضة لازم تدفع رسوم عضويتك ويتم التحويل من حسابك الشخصي وذلك من ضمن الاشتراطات حتى تستطيع تكون عضو مجلس إدارة أو رئيس مجلس إدارة وعضو الجمعية العمومية ” .