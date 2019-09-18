« تطوير البحر الأحمر » تشارك 500 شركة سعودية وعالمية وتدعو الشركات الراغبة للتقدم

علي القحطاني(صدى):

تعاقدت شركة البحر الأحمر للتطوير مع 500 شركة سعودية وعالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع .

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة جون باجانو ، عن زيادة الفرص الإستثمارية الواعدة بالمشروع ، لافتاً إلى إمكانية تواصل الشركات الراغبة في الإستثمار عبر الموقع الإلكتروني للمشروع والمشاركة في مناقصات والفوز بها ، على أن تنتهي تلك المناقصات عام 2022 .

كما أكد أن العمل جاري الآن على تطوير مطار مخصص للزوار، إوشق طرق، وتطوير مدارس ومنشآت رعاية صحية في موقع المشروع .

وأشار أن تلك الأعمال تزيد من العمليات اللوجيستية والفنية مع تأمين البنية التحتية، وصقل المهارات وتطوير الخبرات ، و تطبيق أحدث الأساليب كالاعتماد التام على الطاقة المتجددة، وتطبيق سياسية منع ردم النفايات في الموقع، وعدم التصريف في مياه البحر، وحظر استخدام المواد البلاستيكية.