طبيب أطفال يوضح سبب عدم ذرف الرضيع دموعا عند البكاء 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح طبيب أطفال أن الرضع لا يذرفون الدموع على الإطلاق عند البكاء، خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة، وذلك لأن الأطفال حديثي الولادة يستغرقون وقتا طويلا لتطوير قنوات الدموع بالكامل.

وأشار إلى أن قنوات الدموع تنتج ما يكفي لتحمي العين وتبقيها رطبة، ولكن ليس بما يكفي لتشكيل القطرات التي تتساقط على الخدين حين البكاء.

وأبان أنه بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع، تنضج القنوات المسيلة للدموع بما يكفي لتشكيل دموع مرتبطة بالمشاعر، لافتا إلي أن عيون الطفل حديث الولادة وبشرته تميل إلى أن تكون جافة، بصرف النظر عن درجة حرارته، ما يمنع المولود من التعرق في أول أسبوعين من حياته، وذلك لأن الغدد العرقية لا تعمل بشكل كامل.

يذكر أن الأطفال حديثو الولادة يبكون بشكل كبير، ويعتبر هذا البكاء مؤشرا على الصحة والقوة، ولكن على عكس الأطفال البالغين، لا يذرف الرضع أي دموع.