مسؤول أمريكي: المملكة وأمريكا حدّدتا موقع انطلاق هجوم « أرامكو » والأدلة الكافية عليه

عادل الحربي(صدى):

ذكر مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية حددتا بـ ” بدرجة احتمال كبير ” من يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

وأوضح المسؤول لـCNN أن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وأن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كان دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدد.

وفي السياق ذاته بين محللون إن الصواريخ انطلقت فوق الكويت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول لأهدافها (بقيق وخريص) وإيران تمتلك صواريخ هي الأكثر تطورا في المنطقة ومنها صواريخ كروز.