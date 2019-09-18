لا تخصصي مكان ثابت للمذاكرة.. نصائح « الفينج شوي » لزيادة تركيز طفلك

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء علم الطاقة الصيني ” الفينج شوي ” عن وسائل هامة لزيادة تركيز الطفل أثناء الدراسة عبر زيادة الطاقة الإيجابية من خلال الإرشادات التالية :

1- حقيبة وأدوات الطفل المدرسية : عليكي اختيار لون يدعم عنصر طفلك ، وتعليمه ترتيب الحقيبة والمحافظة على نظافتها ، مع تخصيص جيب لكل فئة ، واختيار لون “اللانش بوكس ” داعم لعنصر الطفل .

أما الزي المدرسي ، فعليكي أن تجعليه يرتدي لون يدعمه ولو كان تحت الزي ، لزيادة طاقته الإيجابية .

2 – عدم تخصيص مكان ثابت للمذاكرة : وعليكي أولاً أن تعرفي مواعيد طاقته ، مع عدم المقارنة مع زملاءه أو أقاربه .

2- تخلصي من كل ما هو سلبي بالمنزل ، كالنباتات الميتة ، والألعاب المكسورة ، مع إبعاد نبات الصبار لأنه ذا طاقة أقل إيجابية ، وإبعاد الألعاب العنيفة عنه .

3 – أما غرفته ، فعليكي أن تعلميه ترتيبها وبمجرد أن يستيقظ رتبي سريره لتمنحيه الطاقة ، ولا تفتحي شباك الغرفة فور خروجه حتى لا تتبدد طاقته بالصف ، كما ينصح بإغلاق باب الحمام إذا كان قريب من غرفته .

4 – بخري المنزل بالعنصر الداعم له كالحرمل والحبة السوداء ، وتخلصي من كل ما يمثل طاقة سلبية ومنها الأسرة ذات الطبقتين لأنها تعيق تركيزه وتسبب ضغط له .