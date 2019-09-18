بعد تصالح إليسا ونوال الزغبي.. هل ستعيد ” أحلام وأصالة ” المشهد ؟

أبو ظبي(صدى):

علقت الفنانة الإماراتية أحلام على تصالح الفنانتين إليسا ونوال الزغبي بعد خلاف طويل تطور إلى حظر كلاً منهما للأخرى على مواقع التواصل الإجتماعي وإتهامات بالإهانات بسبب عودة نوال الزغبي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات وغيرها من المواقف .

وقالت أحلام تعليقاً على الصلح : كتير انبسطت لأجلهما، هما من الفنانات اللواتي يتمتّعن بقلب طيب .

ومع ذلك فقد بدت المطربة الإماراتية في موقف متناقد عندما تجاهلت السؤال عن علاقتها السيئة مؤخراً مع الفنانة السورية أصالة .

وفي نفس الوقت حاولت الإجابة بشكل غير مباشر قائلة : للأسف الشديد مواقع التواصل لها مواقف كبيرة في الإعلام للأسف .

وشهدت الفترة الأخيرة خلاف كبير بين النجمتين أصالة وأحلام وصل إلى تبادل الإهانات على شاشات التليفزيون ، إلا أنه عاد وانطفأ قليلاً فهل سينتهي على غرار خلاف نوال الزغبي وإليسا ؟ ..

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