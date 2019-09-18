الصبيح والجحدلي في أدبي الباحة

حسين العلي(صدى):

يقيم نادي الباحة الادبي الثقافي أمسية شعرية بعد مغرب يوم الأربعاء القادم 19 / 1 /1441هـ الموافق 18 / 9 /2019 م بقاعة الشيخ سعيد العنقري بمقر النادي وسيشارك في الأمسية كل من الشاعر والإعلامي المعروف الأستاذ هاشم الجحدلي نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ والشاعرة المعروفة تهاني حسن الصبيح عضو مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي سابقا والفائزة بجائزة حسن القرشي وتديرها الأستاذة ليلى الحامد عضو جمعية الثقافة ببلجرشي.

وقال رئيس النادي الأستاذ حسن بن محمد الزهراني : أن هذه الأمسية تاتي ضمن نشاطات النادي الأسبوعية تلبية لاذواق جماهير النادي من عشاق الشعر العربي الراقي.

وأشار أن النادي يستعد هذه الايام لأقامة مجموعة نشاطات احتفاء بذكرى اليوم الوطني 89 (همة حتى القمة ) مابين ندوات ومحاضرات وأمسيات وأصبوحات ومعارض بالشراكة مع بلدية محافظة القرى وجامعة الباحة وكذلك تعليم الباحة.

وستشارك في هذه الفعاليات الوطنية جميع فئات وشرائح المجتمع.