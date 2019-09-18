جمعية صعوبات التعلم تعقد اجتماعها الثامن عشر

سعيد العجل(صدى):

عقدت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الاجتماع الثامن عشر في مقر الرياض، وحضر أغلب أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام الجمعية الأستاذ عبدالعزيز الجريد وقد وافق الجميع على عدة توصيات منها (تدشين جائزة التميز في دورتها الثامنة الشهر القادم، ومبادرة علاج ذوي الإعاقة مجاناً، وعقد اجتماع الجمعية العمومية في شهر 6، والبحث عن مستثمر لمعهد وطن التعلم للتدريب، ومسودة مذكرة التفاهم مع وزارة التعليم، وتفعيل الرقم ٧٣ ٥٠ للرسائل النصية من أجل زيادة دخل الجمعية).

وقد ثمن رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان الجهود المبذولة من جميع أعضاء المجلس ومنسوبي ومنسوبات الجمعية في سبيل خدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والمختصات في تدريس صعوبات التعلم على مستوى مملكتنا الغالية وبدعم ومؤازرة محبي العمل الخيري والإنساني متطلعاً إلى مضاعفة الجهود والسعي دائماً في تميز وتألق الأنشطة والبرامج وحث أفراد المجتمع للدعم والتطوع مع الجمعية ،حتى يتسنى لها تقديم أفضل الخدمات المجانية ليكون لنا مجتمع راقي وعمل خيري متميز وتطوير مقوماته يمكّن ذوي صعوبات التعلم من الإبداع في مختلف جوانب الحياة وباستخدام أساليب حديثة.

و تكون الجمعية دائماً سباقة لكل ما فيه رقي وازدهار مصلحة الوطن والمواطن والمقيم ونضع أمام أعيننا قول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – يحفظه الله – حيث قال : طموحنا عنان السماء … والقادم سيكون دوماً أفضل بإذن الله تعالى.

آملين أن نحقق الركائز الأساسية لتقديم خدمات مجانية لذوي صعوبات التعلم وعلى الخير دوماً بتوفيق الله تعالى نلتقي، ومنه نستمد العون والسداد.