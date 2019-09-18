توترات الشرق الأوسط ترتفع بالنفط رغم تعهد المملكة باستئناف الإنتاج

وكالات(صدى):

ارتفع سعر خام برنت بفعل التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت على حذر المستثمرين ليغير اتجاهه النزولي الذي شهده في وقت سابق من التعاملات في استمرار لخسائر تكبدها في الجلسة السابقة بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد إنتاجها بحلول نهاية سبتمبر أيلول.

ونزلت الأسعار ستة بالمئة أمس بعدما صرح وزير الطاقة السعودي أن المملكة استطاعت العودة بإمدادات الخام إلى مستويات ما قبل هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين لها مما أدى إلى توقف خمسة بالمئة من الانتاج العالمي للنفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 64.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، بعدما هوت 6.5 بالمئة في الجلسة السابقة.