وزارة الدفاع تكشف أدلة تورط إيران في هجوم ” أرامكو “

نايف السالم(صدى):

تعقد وزارة الدفاع مؤتمرا صحافيا، مساء اليوم الأربعاء، حول الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لأرامكو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على أرامكو.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال بمؤتمر صحافي في جدة، أمس الثلاثاء، إن ” إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو “.