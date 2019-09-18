إقبال كبير على هواتف آيفون 11 الجديدة بأول أسبوع..ولونان يتصدران المبيعات

وكالات(صدى):

شهدت مبيعات هواتف آيفون 11 الجديدة إقبال كبير على الشراء خلال الأسبوع الأول بعد طرحها مقارنة بـ آيفون 10 ، مما عوض الشركة عن خسائر تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية .

وطرحت “أبل ” الأسبوع الماضي 3 هواتف جديدة هي آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس ، ويبدأ سعر الهاتف من 699 دولار ، إذ طورته بتحديث مزايا الصور ، وإطالة عمر البطارية ، وذاكرة تصل إلى 64 جيجا بيت، ويتميز آيفون برو 11 بذاكرته الضخمة تحديداً ، وغيرها من التحسينات .

ويعود تراجع مبيعات أبل إلى تمسك المستخدمين بالهواتف الذكية فترة أطول ، لذا يعد الإقبال على شراء هواتفها الجديدة إنجاز هام لها ،فيما يتركز الطلب على اللونين الرمادية والذهبية .