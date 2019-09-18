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  3. إقبال كبير على هواتف آيفون 11 الجديدة بأول أسبوع..ولونان يتصدران المبيعات

إقبال كبير على هواتف آيفون 11 الجديدة بأول أسبوع..ولونان يتصدران المبيعات

إقبال كبير على هواتف آيفون 11 الجديدة بأول أسبوع..ولونان يتصدران المبيعات
وكالات(صدى):

شهدت مبيعات هواتف آيفون 11 الجديدة إقبال كبير على الشراء خلال الأسبوع الأول بعد طرحها مقارنة بـ آيفون 10 ، مما عوض الشركة عن خسائر تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية .

وطرحت “أبل ” الأسبوع الماضي 3 هواتف جديدة هي آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس ، ويبدأ سعر الهاتف من 699 دولار ، إذ طورته بتحديث مزايا الصور ، وإطالة عمر البطارية ، وذاكرة تصل إلى 64 جيجا بيت، ويتميز آيفون برو 11 بذاكرته الضخمة تحديداً ، وغيرها من التحسينات .

ويعود تراجع مبيعات أبل إلى تمسك المستخدمين بالهواتف الذكية فترة أطول ، لذا يعد الإقبال على شراء هواتفها الجديدة إنجاز هام لها ،فيما يتركز الطلب على اللونين الرمادية والذهبية .


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