توجه لتوطين 14 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات

الرياض(صدى):

دشنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، أمس الثلاثاء، برنامجا مشتركا لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية في منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وينقسم البرنامج إلى أربع مراحل يستهدف في مرحلته الأولى وظائف الدعم الفني، وفي المرحلة الثانية وظائف تحليل البيانات، في حين خصصت المرحلتان الثالثة والرابعة لوظائف مديري المشاريع وموظفي مراكز الاتصال.

وفي السياق نفسه، تشمل الوظائف المدعومة تشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتطوير البرمجيات، وتطوير الألعاب، وقواعد البيانات، وجودة البرمجيات، وإدارة وتشغيل التطبيقات والشبكات.