سيدة في دعوى طلاق: «زوجي يجبرني على ارتداء ملابس مثيرة أمام أصدقاءه»

القاهرة(صدى):

روت سيدة مصرية تفاصيل إقامتها لدعوى طلاق ضد زوجها، مرجعة السبب إلى أنه كان يجبرها على ارتداء ملابس فاضحة ومثيرة أمام أصدقاءه مقابل تسهيل أعماله.

وأوضحت السيدة أمام محكمة الأسرة أن زوجها يكبرها بـ 22 عامًا، لكن أجبرتها أسرتها على الزواج منه.

وقالت: «كان يعاملني في بداية الزواج مثل بنته، ثم بدأ يستغلني في عمله، ويؤتي بالتجار إلى المنزل، ويختار لي ملابس ضيقة ومكشوفة، لارتدائها أمامهم».

وأشارت إلى أنه كان يعتدي عليها بالضرب والسباب، في حال رفضت ارتداء الملابس المثيرة.