النصر يصدر بيانًا عن محاولة عضو ذهبي لشق الصف ورمي اتهامات خطيرة

نواف السالم(صدى):

أصدرت إدارة نادي النصر أمس الثلاثاء، بيانًا، كشفت من خلاله عن محاولة العضو الذهبي سعد بن ثابت بن مغني، لشق الصف النصراواي، ورمي الإدارة باتهامات خطيرة.

وقالت الإدارة في البيان، إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية للحفاظ على حقوق النادي ورجالاته السابقين واللاحقين.

وأوضحت أنه تغليبًا للمصلحة العامة بالستر وتحكيم العقل، فقد تم التحفظ على نشر ما جرى من قرارات قانونية بحق العضو الذهبي سعد بن ثابت، جراء تدخله بأعمال الإدارة قبل وأثناء انعقاد مجلس الجمهور في الصالة المغطاه بالنادي.

وأشارت إلى أن سعد قام من خلال حسابه عبر تويتر برمي الاتهامات الخطيرة على إدارة النادي مما يعد بادرة خطيرة، وكذبا صريحا لا أساس له من الصحة.