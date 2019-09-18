العثور على جثة زعيمة عصابات شهيرة بأحد المنازل

مكسيكو(صدى):

عثرت الشرطة المكسيكية على جثة عارضة الأزياء وزعيمة العصابات المكسيكية كلوديا أوتشوا فيليكس بأحد المنازل.

وتشير التقارير الأولية للطب الشرعي أن كلوديا فارقت الحياة نتيجة الاختناق وعُثر في جسدها على كميات كبيرة من الكحول.

وكانت كلوديا عارضة أزياء مكسيكية، ثم أصبحت مهربة مخدرات وزعيمة عصابة يقودها تاجر مخدرات، وقامت بعدد من الاغتيالات، ولم تستطع الشرطة إلقاء القبض عليها بسبب الحراسة المشددة عليها.

واشتهرت كلوديا على مواقع التواصل، بصورها التي تكشف نمط حياتها الفارهة من يخوت وسيارات رياضية وأنواع من الأسلحة.