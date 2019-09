طريقة منع الأصدقاء من إضافتك على «قروبات واتساب»

وكالات(صدى):

أتاح التحديث الجديد «لتطبيق واتساب» ميزة جديدة، يمكنك من خلالها منع أصدقائك من إضافتك في أي مجموعات، قد تكون سبب في مضايقتك.

وتفيد هذه الميزة مستخدمي «واتساب» الذين يتعرضون لمواقف محرجة عن طريق إضافتهم في المجموعات، فلا يوجد أمامهم سوى البقاء في «القروب» أو مغاردته ومضايقة صاحبه.

فيما يلي الخطوات التي تمكنك من استغلال الميزة الجديدة:

1- اذهب إلى الإعدادات.

2- الضغط على الحساب.

3- اختيار Privacy tab.

4- بعد مشاهدة خيار Groups اضغط عليه، ومن ثم ستجد تلك الإختيارات

– Everyone

– My contacts

– Nobody

ويعد الخيار الأخير هو الأفضل الذى يمنع أى شخص من إضافتك فى مجموعة دردشة رغمًا عنك.