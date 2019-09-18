ننشر جدول مباريات الهلال بعد التعديل

ماجد محمد(صدى):

شهد جدول مباريات الهلال في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعض التعديلات، وذلك بعد التأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا.

وتأهل الهلال، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ8.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة الهلال والاتفاق، يومًا واحدًا، لتقام في 5 أكتوبر، بدلاً من 4 من نفس الشهر، نظرًا لارتباط الهلال، بمواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا.

كما قرر الاتحاد تأخير مباراة الهلال والنصر يومين، لتلعب في 27 أكتوبر، بدلاً من 25 من نفس الشهر.

فيما يلي جدول مباريات الهلال بعد التعديل:

1 أكتوبر: مواجهة السد في دوري أبطال آسيا.

5 أكتوبر: مواجهة الاتفاق في دوري المحترفين.

22 أكتوبر: مواجهة السد في دوري أبطال آسيا.

27 أكتوبر: ديربي الرياض أمام النصر في دوري المحترفين.

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