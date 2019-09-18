وظائف شاغرة في مجموعة عصام قباني

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضحت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مدير تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها، مهندس تقني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

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