المسؤول عن دفع الدية حال كان الجاني صبي قاصر

فهد القزيز(صدى):

يحدث أن يتسبب صبي صغير في السن (قاصر) في حادث مروري نتيجة لإهمال الآباء أو لأي سبب آخر، فينتج عن هذا الحادث وفاة أحدهم.

ويوضح النظام المسؤولية الجنائية في مثل تلك الحوادث على من تقع، ومن يدفع الدية، كالآتي:

1- (إذا كان مطالبًا بما فوق ثلث الدية) نص الفقهاء على أن جناية الصبي ولو كانت عمدًا فإنها من قبيل الخطأ وتحمل العاقلة الدية عنه قال في شرح المنتهی ما نصه : ” أو يتعمد القتل صغير أو مجنون ففي ماله الكفارة و على عاقلته الدية ” .

2- (إن كان مطالبا بما لا يزيد عن ثلث الدية) ولأن الأب ملزم بالتعويض عن أفعال الصبي بما لا يزيد عن ثلث الدية قال صاحب الإنصاف : ” ونقل أبو طالب: ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة ” .