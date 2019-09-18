حامل اللقب يتلقى هزيمة مخيبة من نابولي في دوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي، هزيمة مؤلمة من نابولي الإيطالي، في المباراة الأولى له بدوري أبطال أوروبا.

وقدّم الناديين مباراة رائعة، انتهت بفوز نابولي (صاحب الأرض) بهدفين دون رد، أحرزهما داير ميرتنز في الدقيقة 82 من ضربة جزاء، وفرناندو يورينتي في الدقيقة 90+2.

وفي نفس المجموعة فاز سالزمبورغ على جينك، بستة أهداف مقابل هدفين، ويصبح ترتيب المجموعة كالتالي: سالزمبورغ برصيد 3 نقاط، نابولي برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سالزمبورغ، ليفربول بدون نقاط، وجينك بدون نقاط.