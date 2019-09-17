الأمير فيصل بن بندر:الكلية التقنية لعلوم الطيران تجسد واقع هذه البلاد وتطورها

سعيد العجل(صدى):

ألقى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد كلمة أكد فيها أن المؤسسة سعت ولازالت لمد قطاع الأعمال المحلي بالكفاءات المميزة وبالتدريب التخصصي، ومن ضمنها مجال صيانة الطائرات، عادًا إنشاء الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران نتاج إحدى مبادراتها وثمرة جهود مشتركة مع شركائنا من قطاعات الدولة والشركات الموظفة لهم وأهمها: القوات الجوية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية وشركة BAE Systems وشركة السلام للطائرات وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية

وشركة فينيل العربية.

وقال معاليه: تعيش بلادنا الغالية هذه الأيام فرصاً كبرى لدفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام، ويعد التدريب التقني والمهني إحدى روافد التنمية لإسهامه في رفع كفاءة الشباب وتزويدهم بالمهارات الضرورية والمعارف اللازمة في شتى المجالات والتخصصات، وانطلاقاً من أهداف المؤسسة الإستراتيجية عملنا على تحديد احتياجات قطاع الأعمال الفعلية، وتوجيه الجهود بمختلف الموارد البشرية و المادية للتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات لعقد اتفاقيات وشراكات لتحقيق الهدف المنشود بالاستفادة من السواعد الوطنية في شتى التخصصات والمجالات، مع اهتمامنا وحرصنا على أن تكون جميع نواتج هذه البرامج مميزة وذات جودة عالية.

وهنأ الدكتور الفهيد في ختام كلمته الخريجين، وحثهم على الجد والاخلاص للعمل من أجل رفعة البلد ونهضته، ولتكونوا أدوات بناء لمستقبلٍ زاهر ينتظر منكم الكثير، داعياً الله عز وجل للخريجين التوفيق والنجاح .

بعد ذلك سلم سمو أمير منطقة الرياض الشهادات للطلبة المتفوقين، وسُلمت الدروع التذكارية للأساتذة والمدربين.

وعبر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في تصريح عقب الحفل عن سعادته بتخريج الدفعات الرابعة والخامسة والسادسة من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض والتابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكداً سموه أن هذه الكلية تجسد فعلاً واقع هذه البلاد وتطورها.

وهنأ سموه إدارة الكلية وأولياء أمور الخريجين، متطلعاً سموه أن يكون هذا التخرج عطاء جيداً ومفيداً للوطن وأبناء الوطن ، مؤكداً أن رؤية المملكة أسست منهجاً سليماً وعلمياً واضحاً ، وإن شاء الله نتوفق لتطبيق رؤية سمو ولي العهد.