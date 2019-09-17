السلطات السودانية تحجز ممتلكات زوجة البشير

الخرطوم(صدى):

أعلنت منظمة سودانية مهتمة بمكافحة الفساد،عن بدء جلسات محاكمات الأسبوع المقبل بحق 37 شخصًا تم الحجز الكامل على ممتلكاتهم بينهم حرم الرئيس المخلوع، وداد بابكر، ووالي الخرطوم الأسبق، عبدالرحمن الخضر.

وقال الناطق الرسمي باسم منظومة “ زيرو فساد ” ، المثنى أبوعيسى، إن المنظومة استصدرت 30 أمر حظر سفر في مواجهة المتهمين بالفساد، وأكد أن المنظومة ليس لها خلاف مع أي جهة سياسية أو حزبية.

وأضاف أن من بين البلاغات التي تم فتحها بلاغات حول الفلل الرئاسية واليخت الرئاسي، وخط “ هيثرو ” ، إلى جانب بلاغ حول منظمة “ بنك ” ومتضرري حرب الخليج.

وكشف القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد عصمت، أن الأموال المنهوبة بواسطة قيادات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بدولة ماليزيا قدرت بـ 64 مليار دولار.

وقال إن ديوان المراجعة كان يغطي 25% بينما 75% مؤسسة إيرادية خارج المراجعة بحجج النظام السابق بعدم وجود موظفين.