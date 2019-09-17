محمد رمضان يوضح حقيقة زواجه من حلا شيحة

القاهرة(صدى):

كشف الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، حقيقة زواجه سرا من الفنانة حلا شيحة.

وقال في تصريحات له إنه هذه شائعات، حلا أختي وصديقتي وصديقة زوجتي أيضًا، وسعيد بعودتها الفنية بالمشاركة معي في مسلسل ” زلزال “، فهي ممثلة وإنسانة رائعة جدًا “.

ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل ” زلزال ” من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبي.