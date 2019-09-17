93مدرسة لبوابة المستقبل بتعليم عسير 

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، اليوم ( الثلاثاء ) المرحلة الثالثة من بوابة المستقبل ، بحضور عدد من قيادات الإدارة .

وأكد الجوني أن تدشين المرحلة الجديدة يأتي في إطار التطوير الذي تشهده المنطقة بقيادة أميرها المُلهم الأمير تركي بن طلال ” ، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى التوسع في توظيف التقنية لخدمة العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعلم ، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 م .

من جهتها أوضحت مديرة البوابة بتعليم المنطقة فاطمة آل فروان ، أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل 93 مدرسة ، منها 50 مدرسة للبنين ،و43 مدرسة للبنات ، وصولا إلى إيجاد بيئة تعليمية إلكترونية محفزة في عمليات التعلم ، وتواكب تطورات العصر .

يذكر أن ” بوابة المستقبل ” من ضمن البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم للتحول نحو التعليم الرقمي ، واتخذت من الطالب والمعلم ( وهما نواة العملية التعليمية ) محورًا أساسيًا في سعيها إلى خلق بيئة تعليمية جديدة ، تعتمد التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب ، وزيادة الحصيلة العلمية له ، كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية .