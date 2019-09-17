بالفيديو.. المنيع يوبخ الطلاب الذين يتعاملون بسوء أدب مع المعلمين

علي القحطاني(صدى):

تحدث المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عن صدور بعد التصرفات غير المناسبة من التلاميد تجاه المعلمين.

وأعرب ” المنيع ” عن أسفه من حدوث الكثير من المخالفات ومن سوء الأدب من الطلاب تجاه المعلمين، مؤكدًا أن عدم وجود الاحترام بين الطالب سيؤدي إلى خلو المعاملة من العلم والفائدة.

وقال إنه ينبغي على الطالب العناية باحترام وتقدير معلميه التقدير الذي يشعرهم أنهم أمام واحد من أبنائهم، وأن يحترموهم، وأن يجلّوهم وأن يتأدبوا معهم التأدب الكامل.

وأضاف: ” مع الأسف الشديد نحن نسمع الكثير من المخالفات ومن سوء الأدب من الطلاب تجاه المعلمين ” ، مضيفًا: ” أي تعامل بين الطالب وأستاذه يخلو من التقدير والاحترام فلن يكون وراءه علم ولا فائدة ولا توجيه، ولا نصح وإخلاص لا من الطالب ولا من المعلم ” .