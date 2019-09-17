نهاية مأسوية .. فتاة تستدرج رجل خليجي لشقتها وصديقها يتدخل

أبوظبي(صدى):

نسمع دائمًا عن استدراج رجل إلى فتاة؛ لاغتصابها أو التحرش بها، ولكن الجديد في هذه القضية هو استدراج فتاة آسيوية إلى رجل خليجي؛ للاستيلاء على أمواله.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في دبي حول هذه الواقعة، أن فتاة آسيوية 30 عامًا استدرجت رجلًا خليجيًا إلى شقتها؛ لإعطائها جهاز لفحص نسبة السكري، ولكنه حين خرج وركب سيارته هاجمه سائق آسيوي تبين أنه صديقها.

وأكدت التحقيقات أن هذا الرجل جلس على المقعد الخلفي في سيارة المجني عليه ووضع سكينًا على رقبته، وطالبه بإعطائه المال، فعرض عليه المجني عليه 450 درهم كانت بحوزته لكنه رفضها، وطلب منه إبراز محفظته ثم اخرج منها البطاقة البنكية وطالب المتهمة الثانية بالتوجه إلى البنك لسحب النقود من الصراف الآلي لكنها رفضت.

واستكمل أن المجني عليه هدده بالقتل، وطلب منه القيادة إلى مركز تجاري في منطقة القوز الصناعية لإجباره على سحب نقود، ولكن تمكن المجني عليه من مغافلته والهروب للاستنجاد بعمال موجودين بالمكان، لكن لم ينجده أحد ولحق به المتهم وضربه على رأسه واستولى على بطاقته وسحب منها 24 ألف و500 درهم.

وتم تشكيل فريق بحثي من شرطة دبي، وبالتحريات تم إلقاء القبض على المتهمين وضبطهما، وبتفتيشهما عثر على بطاقة المجني عليه والمبلغ المالي، فيما أقرت المتهمة بأنها على علاقة غرامية بالمتهم.