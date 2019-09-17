هربت من فقر أسرتها لخدمة ضرتها وأبناء زوجها

القاهرة(صدى):

حاولت فتاة عشرينية مصرية التخلص من العيش في جحيم فقر أسرتها من خلال الزواج برجل متزوج ويكبرها في العمر كثيرًا، لتجد نفسها في جحيم آخر.

وروت تهاني صاحبة الـ23 عامًا، تفاصيل حياتها المأسوية أمام مسؤولي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بكفر شكر بالقليوبية في مصر، قائلة ” تزوجت من رجل أكبر مني في السن بسبب الفقر، فأهلي ليس لديهم ما يجهزونني به، فوافقت على العريس الذي تزوجني حتى بدون حقيبة ملابسي “.

وأضافت ” بعد الزواج ذهبت معه إلى المنزل لأجد المفاجأة الكبرى، وهي أن له زوجة مريضة تقيم في نفس المنزل، وقال لي صراحة: أنتي هنا في خدمة زوجتي الأولى المريضة، والكبير والصغير في البيت “، ليكون ردها ” يعني أنا تركت بيت أهلي على أمل العيشة المرتاحة، وأنت تريدني أن أكون خادمة وممرضة لزوجتك، فغضب بشدة ولكني وافقت “.

واستكملت ” في يوم من الأيام نادت عليّ زوجته المريضة، وطلبت مني أن أحضر وجبة طعام، فاتفقت معها على إعدادها وعقب انتهائي من العمل في المطبخ وتجهيز الأكل، جاءت ابنتها من وراء الجميع ورشت الملح على الأكل، وعندما حضر زوجي وضعت الأكل للكل بحسن نية، وأنا لا أعلم المكيدة، فتفاجأ الجميع بأن الأكل كله مالح، واتهمني زوجي بإيذاء زوجته المريضة “.

كما أشارت إلى أنها عندما حاولت الهروب من هذه الحياة والذهاب لمنزل أهلها لتخليصها من حياة الخدمة لزوجها وضرتها، رفض أهلها بشدة، قائلين ” مفيش طلاق.. إحنا مصدقنا أنك تزوجتي، أحنا فقرا ومش هنقدر على إعالتك “.