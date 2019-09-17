تعليم الطلاب العرضة السعودية بالتزامن مع اقتراب اليوم الوطني 89 (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز، عن اختتام المركز الوطني للعرضة السعودية التابع لها، تدريب مسؤولين بالنشاط الطلابي في عدد من المدارس بأداء العرضة السعودية.

من جانبه، قال مدير إدارة النشاط الطلابي الثقافي في وزارة التعليم عبد العزيز السراء، إن الدورة استهدفت مشرفي ورواد النشاط من الإدارات التعليمية العامة، فيما سيحصل المتدريبن على شهادة ” مدرب معتمد ” تمكنهم من التدريب.

يذكر أن عددًا من المدارس كانت قد بدأت تدريس طلابها فن العرضة لأدائها في مناسبة اليوم الوطني الـ89 الذي يوافق 23 سبتمبر الجاري.