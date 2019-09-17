أمراض قد تصيب المرأة خلال الحمل

أميرة خالد(صدى):

كشف الأطباء عن أمراض تتعرض لها المرأة طوال أشهر الحمل للعديد من المشكلات الصحية المختلفة، بسبب تغير طبيعة جسدها والهرمونات.

وقد تتعرض المرأة خلال فترة الحمل للإصابة بالبواسير، خاصة في الثلث الأخير من الحمل وغالبًا تزول بمجرد الولادة، وأحيانًا تستمر لفترة بعدها، بسبب ضغط الجنين على الحوض مع نموه داخل الرحم.

وتصاب بعض السيدات بالسكري في فترة الحمل، ويعتبر سكر عرضي وليست مرضي، وينتهي بعد الولادة، وقد لا تحتاج المراة لعلاج ولكن يجب قياسه طوال فترة الحمل.

كما تتعرض المرأة لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، ويشير ذلك إلى خلل في تدفق ضغط الدم، أو عدم وصول الدم بصورة جيدة للمشيمة، ويمكن أن يؤثر ذلك على عدم وصول الغذاء للجنين مما يؤدي إلى مشاكل في نموه.