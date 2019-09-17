أرامكو تسمح للموظفين بدخول مجمع بقيق لأول مرة منذ الهجوم

نايف السالم(صدى):

سمحت شركة أرامكو، اليوم الثلاثاء، للموظفين بدخول مجمع بقيق لأول مرة منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدفها يوم السبت الماضي.

وكشفت ” العربية ” ، أن الأضرار في مصفاة بقيق طالت الخزانات وبعض الأنابيب وأنها غير كبيرة.

يذكر أن مصفاة بقيق تعد واحدة من أهم مصافي العالم، وتلعب دورا رئيسيا في سوق وقطاع النفط، حيث تنتج 5% من الإنتاج العالمي بحدود 100 مليون برميل، وتعالج بين 6 و7 ملايين برميل للتصدير عبر 3 أنابيب من رأس تنورة والبحرين وينبع من الغاز والنفط الخام.

يشار إلى أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان سيعقد مؤتمرا صحافيا، اليوم الثلاثاء، للحديث عن تقييم الأضرار التي لحقت بمنشأتي أرامكو.