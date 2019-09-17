مصادر: عودة إنتاج النفط بالمستويات العادية خلال أسبوعين

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، أن عمليات إنتاج النفط ستعود إلى المستويات العادية بأسرع مما كان متوقعًا، إذ تقترب المملكة من استعادة 70%، من فاقد الإنتاج البالغ 5.7 مليون برميل يوميا عقب الهجمات الإرهابية في بقيق.

وقالت المصادر لوكالة ” رويترز ” ، إن تعافي أرامكو من الأزمة كان سريعا جدا، ويسلط الضوء على القيمة الحقيقية للشركة.

وهبط خام برنت أكثر من 3 دولارات، فيما هبط الخام الأمريكي الخفيف أكثر من دولارين للبرميل، بعدما ارتفعت الأسعار بشكل حاد إثر الهجوم الإرهابي.

يشار إلى أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان سيعقد مؤتمرا صحافيا، اليوم الثلاثاء، للحديث عن تقييم الأضرار التي لحقت بمنشأتي أرامكو.