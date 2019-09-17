علي القحطاني(صدى):

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، عن الفرق بين معدل النسبة السنوي APR وكلفة الأجل واستخدامات كل منهما.

وأوضحت المؤسسة أن ” كلفة الأجل ” هي تكلفة الأجل المقررة على المستفيد ويتم التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد، وفقًا لعقد التمويل.

ولفتت إلى أن معدل النسبة السنوي APR هو مؤشر متعارف عليه دوليًا كأداة للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويشتمل في احتسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية.

وأضافت أنه يكون وفق معادلة رياضية ثابتة، بحيث تكون معدلات النسب السنوية التي تعلن عنها جهات التمويل مبنية على نفس الأساس ويمكن مقارنتها من قبل العميل.

كما أشارت إلى أن استخدامات معدل النسبة السنوي يُستخدم في إيصاح التكلفة الفعلية للتمويل، وتمكين العملاء من المقارنة بين أٍعار المنتجات التمويلية المختلفة بسهولة وشفافية.