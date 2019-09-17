حساب دوري أبطال آسيا يتساءل: هل يفعلها الهلال

ماجد محمد(صدى):

نشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، صورة لتيفو جماهير الهلال في مباراة الاتحاد اليوم، وتساءل: “ هل يفعلها الهلال ؟ ”.

ويذكر أن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “ محيط الرعب ” ، يحتضن مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأعدت جماهير الزعيم تيفو مميزًا للغاية في مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، يحمل كلمة “ DO IT ” أي افعلوها، في إشارة إلى رغبتهم بتتويج الفريق.