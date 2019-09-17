فيديو.. شاب يتعرض لصعقة قاتلة لاستعراض شجاعته

واشنطن(صدى):

حاول شاب أمريكي القيام باستعراض غريب وخطير لشجاعته، من خلال تسلق عمود كهربائي يبلغ طوله 9 أمتار وإمساك كابل كهربائي.

وظهر في مقطع فيديو تسلق طالب الجامعة المخمور تايلر أوهر، لعمود كهربائي وحاول لمس كابل الكهرباء، ما أدى إلى اندلاع النيران في جسده وسقوطه على الأرض.

ونشرت صحيفة ذا صن البريطانية مقطع الفيديو، الذي ظهر خلاله ” تايلر ” وهو يمده يده للمس كابل الكهرباء عمدًا في استعراض غريب لشجاعته، لتظهر شرارة هائلة وتشتعل النيران في جسده، ثم سقط من أعلى العمود على الأرض.

وعلى الفور تجمع حوله المشاهدون لهذا الاستعراض، ليكتشفوا أنه نجا بمعجزة من الصدمة الكهربائية التي ضربته وهذه السقطة، ثم تم نقله للمستشفى التي أكدت تعرضه لكسور ولكن حالته مستقرة.