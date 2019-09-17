مسؤول أمريكي: صواريخ عابرة استخدمت في هجوم أرامكو الإرهابي

واشنطن(صدى):

كشف مسؤول أمريكي، أن الهجمات الإرهابية التي حدثت بمنشأتي أرامكو في المملكة، جاءت من إيران.

وقال المسؤول الأمريكي: ” صواريخ عابرة استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية، وإيران وراء تلك الهجمات ” .

وأعاد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، التأكيد على استعداد الجيش الأمريكي للدخول في أي صراعات بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا أرامكو بالمملكة.

وكشف بنس، عن زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى المملكة، حيث سيسافر اليوم الثلاثاء؛ لبحث سبل الرد على هجوم أرامكو.

يذكر أن ميليشيات الحوثي الإيراني تبنت الهجوم، لكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أكد ان النتائج الأولية للتحقيقات في الهجوم تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية.