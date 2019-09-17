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أهالي الشرقية يطالبون بالمساواة وإلغاء النشاط في المدارس

أهالي الشرقية يطالبون بالمساواة وإلغاء النشاط في المدارس
علي القحطاني(صدى):

طالب أهالي المنطقة الشرقية، بإلغاء حصص النشاط في المدارس، معتبرين أنها ليس لها فائدة وتضيع الوقت.

كما أكد الأهالي أن موعد انتهاء اليوم الدراسي وخروج الطلاب يكون في الـ 1:45 ظهرًا، في حين أن مواعيد الخروج في بقية المناطق تكون الساعة الـ 12 والـ 12:30.

جاء ذلك من خلال وسم ” أهالي الشرقية يطالبون بالمساواة ” ، مشيرين إلى فرق التوقيت بين الشرقية وبقية المناطق التي لا تطبق حصة النشاط، بعكس الشرقية التي يتم فيها تطبيق النشاط بحذافيره ما يتسبب في خروج الطلاب متأخرًا.


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