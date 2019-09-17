أهالي الشرقية يطالبون بالمساواة وإلغاء النشاط في المدارس
طالب أهالي المنطقة الشرقية، بإلغاء حصص النشاط في المدارس، معتبرين أنها ليس لها فائدة وتضيع الوقت.
كما أكد الأهالي أن موعد انتهاء اليوم الدراسي وخروج الطلاب يكون في الـ 1:45 ظهرًا، في حين أن مواعيد الخروج في بقية المناطق تكون الساعة الـ 12 والـ 12:30.
جاء ذلك من خلال وسم ” أهالي الشرقية يطالبون بالمساواة ” ، مشيرين إلى فرق التوقيت بين الشرقية وبقية المناطق التي لا تطبق حصة النشاط، بعكس الشرقية التي يتم فيها تطبيق النشاط بحذافيره ما يتسبب في خروج الطلاب متأخرًا.
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