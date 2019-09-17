بعد يوم زواج .. عروسة لزوجها: أنت مين!

القاهرة(صدى):

كشف رجل ثلاثيني مصري، عن تفاصيل ليلة الصباحية الصادمة بالنسبة له، والتي اكتشف خلالها مرض زوجته الذي تم إخفاؤه عنه طوال فترة الخطوبة.

وأكد رجل الأعمال خالد صاحب ال30 عامًا، في دعوى قضائية رفعها أمام محكمة الأسرة، أنه تفاجأ يوم الصباحية بصراخ زوجته فور استيقاظها من النوم، وتسأله ” انت مين؟ ” .

وأوضح أنه متزوج منذ 3 أشهر من طالبة جامعية في ال25 من عمرها، لافتًا إلى أن زواجهما دام يومًا واحدًا ليكتشف أن أسرتها خدعته وأخفوا عنه أنها مريضة نفسية.

وقال ” استيقظت يوم الصباحية على صراخ زوجتي وهي تقول انت مين، فأجبتها انا خالد زوجك، لكنها ظلت تصرخ وطلبت أسرتها، وعندما أتوا ودخلوا قالت زوجتي لوالدتها انتي مين؟، فقامت شقيقتها بإعطائها مهدئًا ” .

وأضاف أن والد زوجته جلس وتحدث معه عن حالتها الصحية، ليكتشف أنها مريضة نفسيًا، والطبيب أخبره أنها عندما تتزوج وتبدأ حياة جديدة ستتحسن، وعن تصرفها بشكل طبيعي خلال الخطوبة، اكد الوالد أنهم كانوا يعطونها مهدئًا خلال زيارته.

كما أشار إلى أنه أسرة زوجته طالبته بالوقوف بجانبها حتى يتم شفاؤها واستكمال دراستها، فوافق، ولكن بعد مغادرة اسرتها عادت إلى حالتها من جديد وظلت تصرخ وتجمع الجيران ما تسبب في ” فضيحة ” .

واستكمل ” عندما طفح الكيل أخذتها إلى أسرتها وقلت لهم لما يتم شفاها على خير تعود إلى منزلي، ولكن في اليوم التالي قدم أشقائها لأخذ محتويات الشقة، فرفضت لأنهم من قاموا بخداعي، ولجأت لرفع دعوى فسخ عقد زواج في محكمة الأسرة ” .