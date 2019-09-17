نائب ترامب: الجيش الأمريكي مستعد للرد على هجوم أرامكو

واشنطن(صدى):

أعاد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، التأكيد على استعداد الجيش الأمريكي للدخول في أي صراعات بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا أرامكو بالمملكة.

وكشف بنس، عن زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى المملكة، حيث سيسافر اليوم الثلاثاء؛ لبحث سبل الرد على هجوم أرامكو.

وكان مسؤول أمريكي، قد أكد أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة.

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