بالفيديو.. انفعال شديد من هيغواين بعد إهانته في التدريبات

نواف السالم(صدى):

تعرض النجم الأرجنتيي غونزالو هيغواين ، لنوبة غضب في تدريبات يوفنتوس استعدادًا لملاقاة أتلتيكو مدريد ، بعد أن شعر بالحرج ، خلال التقسيمة في التدريبات حيث فشل اللاعب في الحصول على الكرة، ليقوم اللاعبون بالاحتفال بهزيمته، فانتاب اللاعب غضب شديد، وانهال على لوحة الإعلانات بجانب الملعب ليحطمها.

وقام مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي في النهاية إلى سحب هيغواين بعيدًا عن لوحة الإعلانات التي لا حول لها ولا قوة.. وسرعان ما استعاد اللاعب هدوءه.

وكان ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، قد كشف عن قائمة فريقه المسافرة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، استعدادًا لملاقاة أتلتيكو مدريد، بملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.