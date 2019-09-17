فيديو.. الزعاق: في هذا الموعد يتساوى الليل مع النهار
أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم الثلاثاء، عن موعد تساوي طول الليل مع النهار.
ونشر ” الزعاق ” مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أوضح خلاله تفاصيل هذه الظاهرة.
وقال ” بقى عشرة أيام ويتساوى طول الليل مع النهار، وستكون حضة كل منهما 12 ساعة ويستمر هذا التساوي لمدة عشرة أيام تقريبًا “.
بقي عشرة أيام ويتساوى طول الليل مع النهار وستكون حصة كل منهما 12 ساعة
ويستمر هذا التساوي لمدة عشرة أيام تقريباً pic.twitter.com/lFVVSY5D2a
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 17, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82543 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان مدبر الأفلاك والفصول والكون كله حسب مشيئته ,,
زائر[ عدد التعليقات: 850 ] نشر منذ 44 دقيقة
يصلح مدرس جغرافيا