فيديو.. الزعاق: في هذا الموعد يتساوى الليل مع النهار

الرياض(صدى):

أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم الثلاثاء، عن موعد تساوي طول الليل مع النهار.

ونشر ” الزعاق ” مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أوضح خلاله تفاصيل هذه الظاهرة.

وقال ” بقى عشرة أيام ويتساوى طول الليل مع النهار، وستكون حضة كل منهما 12 ساعة ويستمر هذا التساوي لمدة عشرة أيام تقريبًا “.