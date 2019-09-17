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فيديو.. الزعاق: في هذا الموعد يتساوى الليل مع النهار

فيديو.. الزعاق: في هذا الموعد يتساوى الليل مع النهار
الرياض(صدى):

أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم الثلاثاء، عن موعد تساوي طول الليل مع النهار.

ونشر ” الزعاق ” مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أوضح خلاله تفاصيل هذه الظاهرة.

وقال ” بقى عشرة أيام ويتساوى طول الليل مع النهار، وستكون حضة كل منهما 12 ساعة ويستمر هذا التساوي لمدة عشرة أيام تقريبًا “.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 82543 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان مدبر الأفلاك والفصول والكون كله حسب مشيئته ,,

[ عدد التعليقات: 850 ] نشر منذ 44 دقيقة

يصلح مدرس جغرافيا

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